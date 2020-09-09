الرقابة المالية تفحص عرض شراء "إيميكس انترناشونال" لـ 52.9 مليون سهم من "النيل لحليج الأقطان"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
نيفين سمير
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها قد تلقت مشروع عرض شراء إجبارى المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان بسعر نقدى يبلغ 50 جنيها للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة ، أنه من شروط العرض ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضى، مضيفة أنه جارى دراسة العرض ومرفقاته من قبل الهيئة.

شار إلى أن النيل لحليج الأقطان قد سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 2.5% ليصل الي 6.5 جنيه.


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