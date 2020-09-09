إيفرتون يعلن ضم الفرنسي عبد الله دوكوري

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي عبدالله دوكوري من صفوف واتفورد.

وتردد أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار).

وانضم دوكوري صاحب الـ27 عامًا إلى إيفرتون بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعدما خاض 126 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع واتفورد الذي انضم له في 2016.

وقال دوكوري "لاقيت بعض الاهتمام من أندية أخرى لكن إيفرتون كان النادي الوحيد الذي اردت الانضمام له".

وحاول إيفرتون التعاقد مع دوكوري في الموسم الماضي لكن طلبه قوبل بالرفض من واتفورد الذي هبط من الدوري الممتاز.

وأوضح دوكوري "لقد انتظرت لفترة طويلة جدا لقدومي إلى هنا والآن تحققت رغبتي وأنا سعيد للغاية".

وأوضح "إيفرتون صاحب تاريخ طويلة في كرة القدم الإنجليزية وهذه خطوة جيدة في مسيرتي".

وبات دوكوري رابع صفقات إيفرتون هذا الصيف بعد ضم الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد الإسباني بجانب التعاقد مع البرازيلي الان من نابولي الإيطالي والفرنسي نيلس نكونكو.

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