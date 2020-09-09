الأرصاد: رياح وأتربة وأمطار على هذه المناطق اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك بعض السحب المتواجدة خلال ساعات النهار تعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو درجتين عن الأمس، منوهًا بأن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن هناك نشاط للرياح في بعض الأماكن قد يقلل من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن نشاط الرياح يمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد يكون مثير للرمال والأتربة خاصة على المناطق الجنوبية الغربية عند محافظة الوادي الجديد، بينما باقي أنحاء الجمهورية الأجواء بها مستقرة، معقبًا: "اليوم جميل على كافة القطاعات".





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن فرص تساقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء مازالت قائمة، مشددًا على أننا نشهد جو شبه مستقر حتى بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر الجاري.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على السواحل الغربية.





طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة.





طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس لطيف على شمال الصعيد.





طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





أمطار متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون رعدية أحيانًا.





نشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.





الوصف الفني لخرائط الطقس



