الداخلية السودانية تعلن حصيلة ضحايا الفيضانات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
فيضانات
فيضانات
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحًا.

 

كما أعلنت الداخلية السودانية، انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي بسبب الفيضانات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفرضت السلطات السودانية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت أكثر من 100 قتيل ودمّرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 100 ألف منزل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

 

وتأثرت ست ولايات سودانية، بالأمطار والسيول، هي كسلا والخرطوم والبحر الأحمر ونهر النيل وجنوب دارفور وغرب كردفان، حسب تقرير المجلس القومي للدفاع المدني في السودان.

 وأشار التقرير إلى أن عدد وفيات الفيضانات ارتفع إلى 102 وفاة، وإصابة 46 شخصًا، وانهيار 26386 منزلًا كليًا، و40617 منزلًا جزئيًا، وتضرر 170 مرفقًا خدميًا، فضلًا عن تضرر 4208 فدادين زراعية، ونفوق 5482 من المواشي.

 

وارتفع منسوب مياه نهر النيل في السودان ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل.

 

وقرر مجلس الأمن والدفاع السودانى اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر.

 

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