البورصة تنفذ صفقة علي" أودن للإستثمارات المالية " بـ 49.3 مليون جنيه

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تزامناً مع تراجعات كبيرة لأسعار النفط نتيجة مخاوف من تباطؤ الطلب فى ظل الحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10914.7 نقطة،و تراجع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1744.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2624.5 نقطة.