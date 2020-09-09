جلسة المستهل .. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تزامناً مع تراجعات كبيرة لأسعار النفط نتيجة مخاوف من تباطؤ الطلب فى ظل الحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا 
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10914.7 نقطة،و تراجع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1744.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2624.5 نقطة.

وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال حفاظ المؤشر الرئيسي على مستوى الـ  10800 نفطة خلال باقى تداولات الأسبوع و الارتداد قبلها مع دخول سيولة محلية بالاسهم من المؤسسات و الافراد فى إطار الاحتفاظ بالاسهم الجيدة التى تم التفريط فيها مع هذه الموجة التى احدثت ذعرا غير مبرر عاد بالاسهم لمستويات دعم رئيسية و احتفظ بعضها بمستويات بداية الأسبوع و اغلق على خسائر محدودة جدا .


وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجعات كبيرة للمؤشرات و طالت أيضاً كافة القطاعات على اثر مبيعات أجنبية لا يبررها أى إحداث محلية خاصة بالاقتصاد المصرى أو سوق المال ، لينهى الرئيسي على تراجع بنسبة  1.66% فاقدا مستوى ال 11000 نقطة ليغلق عند 10951 نفطة .

فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان عند 1792 نقطة متراجعا بنسبة 3.27% مع تراجع الاسهم الصغيرة و المتوسطة بنسب متفاوتة حسب نسب صعودها خلال الفترة الماضية ، و الذى جاء بقيم تداول فى معدلها المتوسط بلغت 1.239 مليار جنيه بحجم تداول 423 مليون سهم من خلال 45.786 صفقة بمخطط سيولة للشراء 38% بالتداول على 183 ورقة مالية ربحت منها 14 ورقة و تراجعت 152 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 17 ورقة مالية دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بحوالي 13.779 مليار جنيه مسجلا 611.358 مليار جنيه.

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