جلسة المستهل .. هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تزامناً مع تراجعات كبيرة لأسعار النفط نتيجة مخاوف من تباطؤ الطلب فى ظل الحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10914.7 نقطة،و تراجع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1744.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2624.5 نقطة.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال حفاظ المؤشر الرئيسي على مستوى الـ 10800 نفطة خلال باقى تداولات الأسبوع و الارتداد قبلها مع دخول سيولة محلية بالاسهم من المؤسسات و الافراد فى إطار الاحتفاظ بالاسهم الجيدة التى تم التفريط فيها مع هذه الموجة التى احدثت ذعرا غير مبرر عاد بالاسهم لمستويات دعم رئيسية و احتفظ بعضها بمستويات بداية الأسبوع و اغلق على خسائر محدودة جدا .









وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجعات كبيرة للمؤشرات و طالت أيضاً كافة القطاعات على اثر مبيعات أجنبية لا يبررها أى إحداث محلية خاصة بالاقتصاد المصرى أو سوق المال ، لينهى الرئيسي على تراجع بنسبة 1.66% فاقدا مستوى ال 11000 نقطة ليغلق عند 10951 نفطة .



