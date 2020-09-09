استمرار الحملات التفتيشية على محلات المبيدات بمركزى سنورس وأبشواي

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن إدارة المكافحة بالمديرية شنت حملة مكبرة على محال الاتجار فى المبيدات الزراعية، بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق بين قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالفيوم ومباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.





شدد وكيل الوزارة على إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة بضرورة تكثيف حملات الرقابة على منافذ ومحال الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية، وإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومنع تسرب أي أصناف غير آمنة اليها، وذلك حفاظًا على الزراعة المصرية وصحة المواطنين.





خلال ذلك قامت الحملة بقيادة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات بالمديرية بالمرور على المحلات بمركز سنورس بقري بيهمو والكعابي الجديدة، وأيضًا على قرى ابوكساه وأبو جنشو وسنرو القبلية ومركز ابشواى.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



