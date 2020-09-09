سفيرنا بروسيا يكشف تفاصيل استئناف الرحلات الجوية (فيديو)

قال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن الإعلان عن استئناف الطيران بين مصر وروسيا، يعني أن مصر أصبحت الدولة الخامسة التي تستأنف روسيا الطيران معها، وستكون ثاني أعلى تدفق للطيران بعد جائحة كورونا بواقع 3 رحلات في الأسبوع لكل شركة.





وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر ستكون واحدة من أهم المقاصد المحدودة للسائح الروسي، وهو ما سيؤثر على حركة السياحة بمصر، وسيمثل فرصة للترويج لمقاصد سياحية لم تكن الهدف الرئيسي للسياحة الروسية مثل المزارات الثقافية، وبخاصة أن مصر تتمتع بتنوع شديد في هذا المجال.





وتابع سفير مصر لدى روسيا، أن حركة الطيران تبدأ في العودة إلى مسارها الطبيعي، بعدما نظمت مصر أكثر من 12 رحلة جوية إلى روسيا لجلب العالقين: "عودة الطيران بين البلدين يعكس تميز العلاقات بينهما وأولوية مصر، بعدما جرى تكثيف الاتصالات خلال الفترة الماضية لاستعادة الرحلات الجوية".





وأردف، أن شركة مصر للطيران ستبدأ تسيير رحلاتها إلى روسيا خلال أيام، كما أن رحلة اليوم وهي أول رحلة طيران بين البلدين بيعت مقاعدها بالكامل وهو ما يعكس حجم الإقبال والرغبة لدى السائح الروسي.





وأوضح سفير مصر لدى روسيا، أنه اجتمع مع عدد كبير من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية وشركات محركات البحث خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال على محركات البحث الروسية، حول مصر وكيفية السفر لها والتعرف على مقاصدها السياحية كان غير طبيعيا، وأنه يقدر بمئات الآلاف، وهو ما يعكس أن استئناف الطيران بين البلدين كان شيئًا هامًا.





وأكد، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية صارمة وهو ما كان محل تقدير بالغ من الجانب الروسي، مشيرًا إلى أن هناك معايير مطبقة في روسيا، وأن مصر تتجاوزها على مستوى صرامة التطبيق وانضباط المعايير، وهو ما ساعد على استئناف الرحلات الجوية.





3 رحلات جوية روسية أسبوعيا إلى القاهرة





وأعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، الخميس، موعد استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد فترة من تعليق الرحلات، بدأت من يوم 27 مارس الماضى، فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الروسية، لمواجهة تفشى جائحة كورونا.





وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية الحكومية، إن "إيروفلوت" ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم الاربعاء، الموافق 9 سبتمبر الحالى، إذ إنه من المقرر تسيير الرحلات 3 مرات فى الأسبوع، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأشارت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية إلى أنه بالفعل جرى إتاحة التذاكر على الموقع الرسمى للشركة





مصر تستأنف رحلاتها إلى موسكو





وعلى الجانب المصرى، أعلنت شركة مصر للطيران، يوم السبت الماضى، عن إعادة تسيير رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد توقف حركة الطيران بين البلدين، نتيجة للإجراءات التى فرضتها جائحة كورونا.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه تم التصريح بإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة، لكل من شركة "إيروفلوت"، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة كورونا "كوفيد - 19"، منذ شهر مارس 2020.





وأضافت الشركة فى بيانها، أنه جارٍ تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.





مصر تستهدف 12 مليون سائح خلال عامى 2020 و2021





وستساهم الرحلات الجوية التى تم استئنافها بين مصر وروسيا، فى إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لا سيما وأن السوق الروسية أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتى تأثرت بسقوط الطائرة الروسية فى عام 2015، إلا أن مصر عززت من إجراءات تأمين مطاراتها، بشكل أثار إعجاب الروس، فانحلت المشكلة، لكنها عادت من جديد للتأثر بتفشى جائحة كورونا، لكن مصر نجحت فى التعامل مع الأزمة العالمية، وهو ما دعا روسيا إلى اتخاذ قرارها بإعادة تسيير رحلاتها الجوية إلى القاهرة مرة أخرى.





ويعد السائح الروسى، أحد أهم مصادر السياحة فى مصر، إذ وصل عدد السياح الروس فى عام 2010 إلى 2.8 مليون سائح، وظلت أعداد السياح فى ارتفاع وانخفاض، حتى وصلت فى عام 2017، إلى 100 ألف سائح، وفى العام الماضى 2019، بلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر 1.5 مليون سائح، ومن المستهدف أن يصل عدد السياح الروس فى عامى 2020، و2021 إلى 12 مليون سائح.





تخفيضات مصرية للسياح الروس



