إصابة 11 شخصا في انقلاب "ميكروباص" بوادي النطرون

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى السريع اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.





تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" الكيلو 135 اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 11 شخص وتم نقلهم لمستشفي وادى النطرون التخصصى لعمل الاسعافات والفحوصات والأشعة اللازمة.





والمصابون هم كل من "محمود.أ" 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و"عباس.م" 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"رامى.ك" 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"عادل.ق" 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، و"محمد.س" 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم.أ" 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"أمير.ع" 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"محمود.أ" 32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"أمين.س" 32 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"أحمد.ح" 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، و"السيد.ع" 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمص





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.



