تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 12.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5309.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 20.59 نقطة ليصل إلى مستوى 5835.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.350 نقطة ليصل إلى مستوى 4272.01 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسى 50 بنسبة 0.05% خاسراً 2.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4287 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 149.8 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5376 صفقة.


 وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.21%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.96%، ثم قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.62%، 0.55%، على التوالى.

 
وجاء سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.19%، يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.17% يليه سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%.

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