عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام

أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.



