تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.64% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% خاسراً 14.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2273.21 نقطة ، وبلغ حجم التداول 180.7 مليون سهم محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2457 صفقة لعدد 30 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.42%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.64%.



