تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.64% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.64% خاسراً 14.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2273.21 نقطة ، وبلغ حجم التداول 180.7 مليون سهم محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2457 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.42%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.64%.

  
وقفزت 8 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم مجموعة السلام القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.1 مليون ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.92%.

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