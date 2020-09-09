محافظ القليوبية: لا شكاوى خلال جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في يومها الأول

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية، اليوم الأربعاء، فتح اللجان لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.





حضر الاجتماع، إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، وعلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة.





وأكد محافظ القليوبية، أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة، وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يجرى رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.





و نوه المحافظ، إلى أن اللجان الانتخابية بعدد 532 مقر انتخابي تضم 689 لجنة فرعية على مستوي دائرة محافظة القليوبية قد فتحت أبوابها فى موعدها المحدد، وأن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 3 مليون و255 ألف ناخب.



