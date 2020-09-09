وزير الإسكان يلتقي مسؤولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.





وأكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع في غاية الأهمية، ويتم متابعته من قبل القيادة السياسية بشكل دوري، ويُعد علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وهما مشروعان يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.





وشدد الوزير، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، لتحقيق البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث خاطب شركات المقاولات المُنفذة للمشروع قائلًا: "عايزين الموقع يتحول لخلية نحل".





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم تكليف استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، وسيتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.





وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك مجموعة عمل فنية ومحاسبية متكاملة لهذا المشروع فقط، تعمل على تذليل جميع العقبات والمعوقات، وعمل التنسيقات اللازمة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أنه يتم صرف المستحقات المالية للشركات، وبذل كل جهد ممكن، فنجاح هذا المشروع القومى الهام، هو نجاح لنا جميعًا.





وأوضح الوزير، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



