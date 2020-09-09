مساعدات عاجلة من الإمارات لمتضرري فيضانات باكستان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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نفذت فرق العمل الميدانية، إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان، والذين يقدر عددهم بنحو 75 ألف شخص في المناطق المتضررة، وسيتم رفع العدد إلى أكثر من 100 ألف خلال المرحلة القادمة.

 

جاءت هذه المساعدات، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

 

والتقى حمد عبيد إبراهيم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور سالم الخديم الظنحاني القنصل العام للدولة في كراتشي، معالي مراد علي شاه رئيس وزراء حكومة الإقليم.

 

وقدم حمد عبيد إبراهيم الزعابي، التعازي لحكومة الإقليم في ضحايا الفيضانات والسيول.

 

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مساعدات فيروس كورونا الامارات

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