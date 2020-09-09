إيقاف الدراج السويسري شيلينج أربعة أشهر بسبب المنشطات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الثلاثاء إيقاف الدراج السويسري باتريك شيلينج أربعة أشهر عن المشاركة في المنافسات الرسمية بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وجرى اكتشاف مادة "تربوتالين" المحظورة في عينة شيلينج التي قدمها فريقه "اسرائيل ستارت اب نيشون" فيفبراير الماضي خلال سباق رواندا الدولي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الانتهاك لم يكن متعمدا.

وبدأت عقوبة الإيقاف في 18 مايو الماضي وتنتهي في 17 سبتمبر الجاري.

وجرى تجريد شيلينيج من كل النتائج التي حققها في نسخة 2020 من سباق رواندا.

ونفى فريق "إسرائيل ستارت اب نيشون" في بيان له اليوم الثلاثاء أن يكون على علم باستخدام شيلينج للمادة المحظورة في دواء للربو.

وقال شيلينج في بيان له "لقد عانيت من مرض الربو منذ الطفولة، إنه خطأ غير متعمد فيما يتعلق باستخدام رذاذ ربو غير مسموح به ، نادم على المخالفة التي ارتكبتها واتحمل كامل مسؤولية خطأي في الحكم على الأمور".

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