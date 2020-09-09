الطفل مهند: قدمت مقترح مادة "القيم واحترام الآخر" لتعرض أصدقائي للتنمر (فيديو)

قال مهند عماد، الطفل صاحب مقترح تدريس مادة "القيم واحترام الآخر"، إنه كان يتوقع أن يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحه، ولكن ليس في أول عام دراسي بعدما تقدم به.





وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه فرح للغاية باستجابة الرئيس، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات كثيرة من معارفه وأبلغوه بما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس للإعلان عن شكل العام الدراسي الجديد.





وتابع، أنه قدم مقترحه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها، مشيدًا بقانون تجريم التنمر، لأنه أعطى ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم.





وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر الأمس لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد تمثلت في:





- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.

- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.

- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.

- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.

- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.

- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.

- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.

- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.

- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.

- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.

- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.

- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.

- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.

- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.

- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.

- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.

- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.

- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.

- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.

- عودة هيبة المدرسة والمعلم.

- لا عودة للدورس الخصوصية.

- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.