مصرع عامل محارة سقط من أعلى برج سكني ببني سويف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي عامل محارة ببني سويف مصرعه، صباح اليوم الاربعاء، إثر سقوطه من أعلى برج "رنين" أمام نادي النيابة الإدارية بمدينة بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بسقوط شخص من أعلى الطابق الخامس ببرج "رنين" أمام نادي النيابة الإدارية بمدينة بني سويف، وتوفي في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة "محمد صلاح سلامة" 42 سنة، عامل محارة، مقيم عزبة سعيد خفاجة، التابعة لدائرة مركز بني سويف، إثر سقوطه من أعلى برج "رنين" أمام نادي النيابة الإدارية بمدينة بني سويف، اثناء عمله.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت محافظة بني سويف، في الفترة الأخيرة، تزايد ملحوظ في أعداد حالات الوفاة اتلناتجة عن سقوط العمال من المرتفعات حالات الوفيات والإصابات في المناطق الإنشائية، نتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات المحددة للأمن والصحة والسلامة المهنية.

السلامة والصحّة المهنيّة

وتُعتبر السلامة والصحّة المهنيّة من الأمور الأساسيّة التي أصبحت محور يهم كل المسؤولين وطاقم الإدارة بأي شركة أو بيئة عمل، وذلك لأنّ هناك علاقة قوية ومتينة بين نجاح العمل واستمرار تقدمهِ وبين صحة العمال والموظفين، فيما يلي سنُسلّط الضوء على هذا الموضوع المهم، وسنقدّم لك مجموعةً من النصائح الفعّالة التي تساهم في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث الخطيرة التي تؤدي لخسارة الشركة من الناحية المادية وخسارة العمال والموظفين الأكفاء فيها.

تُعتبر السلامة والصحّة المهنيّة من الأمور الأساسيّة التي أصبحت محور يهم كل المسؤولين وطاقم الإدارة بأي شركة أو بيئة عمل، وذلك لأنّ هناك علاقة قوية ومتينة بين نجاح العمل واستمرار تقدمهِ وبين صحة العمال والموظفين، فيما يلي سنُسلّط الضوء على هذا الموضوع المهم، وسنقدّم لك مجموعةً من النصائح الفعّالة التي تساهم في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث الخطيرة التي تؤدي لخسارة الشركة من الناحية المادية وخسارة العمال والموظفين الأكفاء فيها.

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