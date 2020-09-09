الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أبدى فريق أهلي جدة السعودي، موافقته على رحيل يوسف البلايلي لاعب الفريق، في ظل رغبة اللاعب في عدم الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير الجزائرية التي أشارت إلى، أن مسؤولي النادي الأهلي تتفاوض مع والد يوسف بلايلي من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر خلال الصيف الجاري.

وكشف صحيفة الاقتصادية السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي استقروا على قرار بيع البلايلي بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه عن التدريبات.

ورفض البلايلي الانتظام في تدريبات فريق الأهلي السعودي رغبة منه في الرحيل، وذلك بعدما انتقل لصفوفه قادما من الترجي التونسي مقابل 3 ملايين يورو.

وشارك يوسف البلايلي مع أهلي جدة في 13 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل هدفين، وصناعة ثلاثة أهداف.

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