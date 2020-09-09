برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستتواصل مع مسؤولي مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، من أجل ضم المدافع الشاب إريك جارسيا.

وتابعت الصحيفة، أن هناك محادثات بين برشلونة ومانشستر سيتي حول جارسيا، وتقدم البارسا بعرض قيمته 10 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يقدر صفقة جارسيا بقيمة 25 مليون يورو، لأي فريق يرغب في ضمه.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي في صيف العام المقبل، وأعلن النادي الإنجليزي أن اللاعب رفض تجديد عقده.

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