"عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان في رمضان 2021

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام المؤلف محمد سيد بشير بالإعلان عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل "عش الدبابير"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد سيد بشير صورة مجمعة ظهر فيها مصطفى شعبان، عمرو سعد، وعلق عليها قائلاً :"بسم الله ومن توكل عليه فهو حسبه ووكيله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تم الاتفاق رسميًا على إنتاج مسلسل عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة، كاسم مؤقت، رمضان 2021 بإذن الله على MBC Masr، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح".

وتابع محمد سيد بشير قائلاً: "ثالث تعاون مع مصطفى شعبان، وهيكون تاني تعاون مع أحمد خالد بعد نجاحنا مع بعض في فيلم هروب اضطراري،وأول تعاون مع عمر سعد، يالا دعوات حلوة بقى بنفوس صافية، يارب التوفيق توكلنا على الله".

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