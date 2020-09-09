دولة الإمارات تضرب أروع الأمثلة في التضامن مع دول العالم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

ضربت دولة الإمارات أروع الأمثلة في التضامن مع دول العالم كافة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وقدمت دولة الإمارات، كل أوجه الدعم والإغاثة، حيث وصلت طائرات المساعدات الإماراتية إلى كل أنحاء المعمورة، كما شكل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية عاملاً حاسماً في تسريع عملية الاستجابة الدولية لمكافحة انتشار الفيروس، مضيفين أن العمل الخيري قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات.

 

ووصل الخير الإماراتي إلى كل أرجاء المعمورة، حيث تولي الدولة العمل الخيري أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله.

 

وأكد مسؤولون أن المناسبة تكتسب هذا العام أهمية استثنائية من جراء تزامنها مع أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

 

وأكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن حكومتنا الرشيدة لا تتوقف على دعم العمل الخيري فحسب، بل تسعى للابتكار في المبادرات، ولعل آخرها برنامج «التقاعد في دبي»، الذي أطلقته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لاستقطاب الأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، وهذا بحد ذاته يعد تكريماً للإنسانية. وكانت الإمارات من أولى الدول التي سارعت إلى تنظيم العمل الخيري وسنت له القوانين التي تضمن له المرونة وفتح المجال أمام جميع الفئات المجتمعية للمشاركة في العمل الخيري داخل وخارج الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدعم والاغاثة التضامن مع دول العالم الإمارات

أخبار تهمك

الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

منذ أقل من ساعتين

آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام

منذ نصف ساعة

بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 19 ساعة

الصقر يوضح حقيقة تفاوض بيراميدز مع محمد إبراهيم

منذ ساعة و 9 دقيقة

يوفنتوس يخطط لضم شريك رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ يوم

تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تزامنا مع "عام التسامح".. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري

صحيفة: الإمارات لها بصمة عطاء في كل أزمة يمرًّ بها العالم

الإمارات تطلق حملة "10 ملايين وجبة" لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة

صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها رمز للعطاء الإنساني

أكثر من 70 دولة.. إنسانية الإمارات تغمر العالم خلال أزمة كورونا

الإمارات تقود مسيرة الخير والعطاء في مختلف أنحاء العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 ص

عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام

تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

09:30 ص

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

05:45 ص

الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

08:57 ص

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟