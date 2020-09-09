موعد مباراة الزمالك وسموحة المقبلة في الدوري المصري

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي سموحة غدا الخميس 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد فريق سموحة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.

وستذاع مباراة الزمالك وسموحة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تابم سبورت" ولكن لم يتم تحديد المعلق بعد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥١ نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 25 مباراة لعبها الفريق السكندري هو الأخر في الدوري.

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