موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي بعد غدا الجمعة 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.





وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي على قناة "أون تايم سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٦٨ نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 25 مباراة خاضها الدراويش في بطولة الدوري.



