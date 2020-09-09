مشهد واحد يفصل علي ربيع على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الخطة العامية"

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أوشك صناع فيلم "الخطة العامية" للفنان علي ربيع على الانتهاء من تصوير المشاهد المُتبقية لهم، حيث يتبقى لهم مشهدًا واحدًا يتبقى لهم يومًا واحدًا وينتهون من تصوير الفيلم بالكامل، ويجمع المشهد المتبقى بين "ربيع"، و "توتا"، وعمرو عبد الجليل، وغادة عادل، وينتظر على ربيع حاليًا اختيار موعد آخر يوم تصوير، لاسيما أنه مشغول حاليًا بعرض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة".



وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية" في إطار أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وهو بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، هشام شرف، بسنت صيام، والفيلم من إخراج معتز التوني.



وفي سياق آخر، يُعرض لعلى ربيع حالياً مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بمشاركة أوس أوس يومي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على أحد مسارح فنادق جاردن سيتي، وهي من إخراج الفنان أشرف عبد الباقي، ويشارك في بطولتها سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، حمادة صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء على، نيرة عارف، على المصري، مصطفى ناجي.