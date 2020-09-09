الطالع الفلكي الأربِعَاء 9/9/2020..تَأثِير الزّهُور!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى السّادسة و4 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 4 نَسِيئ قبطى ، 9 أيلول رُومى ، 21 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (تفتكرى فيه زُهور لو الإنسان بَصّلها يفقد الإحساس بالزّمن؟)- طبعاً، لو حبيبى إدّالى وردَة وبَصّتْلَهَا لاحَاحِسّ بزمان ولا بمكان. (صباح السّالم من فيلم الرقص مع الشيطان-1993)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع...

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*التاسع من سبتمبر

يحتفل فيه اليابانيّون بزهرة الأقحوان والتى تعنى فى لغتهم الزّهرة الذّهبيّة ، موطن الزّهرة فى الأساس الصّين وكان يتم إستعمالها ضمن الأعشاب المُستخدمة فى الطب البديل والعلاجات العشبيّة ، تقوم النّساء بإعداد كعكة على شكل زهرة الأقحوان والتى يعتبرون الإحتفاظ بها فى منازلهم وأماكن عملهم سبباً لطول العمر والشباب الدائم (الأقحوان،الخيزران ،الأوركيد، زهرة البرقوق اليابانى) يعتبرها اليابانيّون أزهاراً نبيلة فى ثقافتهم ويتمّ رسمها بالحِبْر الهندى والصّينى كما تُعبّر زهرة الأقحوان عن الأسرة الإمبراطوريّة التى تحكم اليابان ورمزاً لها ،اليوم يتمّ وضع باقات من زهور الأقحوان فى المحكمة الإمبراطوريّة فى طوكيو وعلى طول اليابان وعرضها إحتفالاً بمهرجان زهرة الأقحوان أو ما يُعرف بمهرجان شو يُو والذى تنتشر فيه باقات الأقحوان فى كل مكان على أرض اليابان فى التاسع من سبتمبر من كل عام.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج الثور: لاتمنح وعوداً لاتستطيع الوفاء بها تحت ظل حماسة زائدة لتجد من يطالبك بما فوق طاقتك ، لسانك حُصَانك.





برج الجوزاء: النّظام والرّوتين مهما كان مزعجاً فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن الحركة السريعة لتكون حذراً وتفحص التوافه الصغيرة الماكرة.





برج السّرطان: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الأسد: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج العذراء: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على الردّ النهائى ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الميزان: تمسّك بأداء عملك بالأسلوب النّمطى الروتينى وابتعد عن الطرق المختصرة ، سدّ أذنيك عن إلحاح زميل ماكر يرغب بتوريطك بأخطاء وظيفيّة.





برج العقرب: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.

برج القوس: غلّف إحسانك لفقير بمنحه بعض الدراهم الزيادة بعد تكليفه بعمل بسيط لحفظ ماء الوجه ،مع إبتسامة تعطيه ثقةً بنفسه.





برج الجدى: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الدّلو: فصاحتك مع الآخرين تُمكنك من إتمام صفقة ولو صغيرة لكنها كافية لإعادة إتزانك المالى، أو على أقل تقدير إنهاء خصومة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: تنفيذك المُمتاز لجدول أعمالك يجعلك تشعر أنك ماكينة دقيقة مثل الساعة ما يزيد ثقتك بنفسك، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.