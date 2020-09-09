المكسيك تسجل 703 حالات وفاة و5351 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، 703 حالات وفاة و5351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 68484، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 642860 حالات.

وأشارت الأرقام المسلجلة، إلى ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الاثنين، الذي سجلت فيه المكسيك 223 وفاة و3486 إصابة بالفيروس.

وسجلت المكسيك ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين، وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.