قام النجم بن ستيلر بعقد جلسة على الواقع الافتراضي بتقنية الفيديو كونفرانس، جمع بها نجوم فيلم Night at the Museum.

وقالت صحيفة ديلي ميل، فإن ستيل قام بجمع ابطال الفيلم بمناسبة قرب عرض الحلقة رقم 200 من برنامج Stars in the House.

ذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة على وفاة النجم الكوميدي الكبير روبين ويليامز الذي كان أحد ابطال الفيلم.