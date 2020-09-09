إطلالة وردية انيقة لكيت بلانشيت في ثامن ايام فينيسيا السينمائي

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ظهرت النجمة الكبيرة كيت بلانشيت بإطلالة وردية انيقة في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته رقم 77 لعام 2020 الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لكيت على السجادة الحمراء، إذ كانت تحضر بصفتها رئيسة لجنة تحكيم المساقبة الرسمية للمهرجان هذا العام، العرض الخاص لفيلم Di Yi Lu Xiang.

وكان افتتاح مهرجان فينيسيا بتكريم المهرجان للنجمة تيلدا سوينتون ومنحها جائز انجاز العمر عن مجمل مسيرتها.

