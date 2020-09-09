رايدلي سكوت يدرس طرح نسخة جديدة من أفلام Alien

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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في حوار له مع مجلة فوربس، كشف المخرج القدير رايدلي سكوت عن مخططاته لطرح نسخة سينمائية حديثة من فيلم الرعب والخيال العلمي "آليان".
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن رايدلي في خطته تحضير سيناريو سينمائي جديد، يتماشى مع الوقت الراهن ويقدم الفيلم لأجيال الجديدة بشكل مناسب.
كما أفاد بأنه لا يعارض ان يتعاون مع اي من شبكات البث الرقمي في انتاج هذه النسخة الجديدة ويرحب بالعمل مع نتفليكس في ذلك.

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