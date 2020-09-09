المقاولون وإنبي يتصارعان على مدافع سموحة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
محمود الشيخ
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دخل نادي المقاولون في مفاوضات جادة مع أحمد جمال مدافع نادي سموحة بعد تألقه مع فريقه السكندري خلال المباريات الأخيرة من أجل ضمه لصفوف ذئاب الجبل مطلع الموسم المقبل.

 

وطلب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون ضم اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع ووسط الملعب.

 

ورحب جمال بالانتقال لصفوف المقاولون ولكنه طلب من مسؤوليه إرجاء المفاوضات لنهاية الموسم حتي لا يتشتت تركيزه مع سموحة خاصة أنه سيدرس أكثر من عرض اخر أبرزهم من نادي إنبي في نهاية الموسم.

 

وانتقال أحمد جمال إلي سموحة هذا الموسم من المقاصة علي سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي.

 

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سموحة انبي المقاولون الدوري المصري احمد جمال

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