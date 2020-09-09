نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

اقرأ أيضا.. المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل
استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.

وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.

ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.

وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري أكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.

كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة المرور بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

يوفنتوس يخطط لضم شريك رونالدو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 17 ساعة

آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

منذ 38 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ يوم

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أحمد الشيخ يتخذ قرار جديد بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي ريال مدريد يرفضان الرحيل هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 ص

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

08:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

07:41 ص

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

07:58 ص

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟