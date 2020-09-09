ميسي يشارك في تدريب برشلونة لأول مرة منذ الأزمة

شارك ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية للفريق برشلونة صباح اليوم الأربعاء للمرة الأولى بعد انتهاء أزمته مع الإدارة الكتالونية عقب تراجعه عن قرار الرحيلز

وأعلن ميسي الاستمرار في برشلونة في الموسم المقبل لسريان عقده الذي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو.

ونشر حساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من التدريبات الصباحية والتي ظهر خلالها ميسي مع باقي زملائه لويس سواريز وفيليب كوتينيو وفرينكي دي يونج.

ويستعد برشلونة لمباراة نادي أندورا الذي يمتلكه جيرارد بيكيه والتي تقام في إطار سلسلة اللقاءات الودية استعدادًا للموسم الجديد.