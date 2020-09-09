"من قلبي سلام للخرطوم".. أبرز النجوم المتضامنين مع متضرري الفيضانات والسيول في السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلن العديد من الفنانين بالوطن العربي، تضامنهم مع متضرري الفيضانات والسيول التى شهدتها السودان مؤخرًا، متمنين من الله ان تنتهي تلك الأزمة دون أن تخلف ورائها مزيًدًا من الضحايا والمصابين، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بالسوسيال ميديا.

ويرصد "الفجر الفني" عددًا من الفنانين الذيت تضامنوا مع أزمة السودان.

محمد إمام
كتب الفنان محمد إمام عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "قلبي مع أهلنا وأخواتنا في السودان، ربنا يصبرهم ويرحم جميع الضحايا".

محمد ممدوح
تعاطف الفنان محمد ممدوح مع شعب السودان من خلال تغريدة معلقًا "السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زي أي دولة دعمناها قبل كده ..حتى ولو بدعوة من القلب ..ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".


سيرين عبد النور
كما تضامنت الفنانة اللبنانية، مع متضرري الفيضانات والسيول قائلة "الله يخلصنا من يللي ناظرنا بعدها بها السنة..الله يرحم الضحايا ويصبر القلوب ..من قلبى سلام للخرطوم".

مصطفي شعبان
وغرد مصطفى شعبان، قائلاً" قلوبنا معكم اللهم احفظ اخواننا فى السودان #السودان_فيضان2020 ".

ياسمين رئيس
َوطلبت الفنانة ياسمين رئيس، من جمهورها الدعاء لأهل السودان قائلة" ادعوا لأهل السودان الحبيبة، ربنا معاكم وعمري مانسيت أصدقاء طفولتي من السودان".


محمد ثروت
كما قال الفنان محمد ثروت:  "اللهم أعن أهالينا وأخواتنا في السودان".

شريهان
وعلقت الفنانة شريهان قائلة: "كل الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيّب من قلبي سلام للخرطوم".


نسرين طافش
وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة للشعب السودان قائلة كل الأرواح سواء على الأرض.. كل البشر مهمين.. الإنسانية واحدة ولا تتجزأ أحبائنا في السودان قلوبنا معكم حماكم الله ".


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