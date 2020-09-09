الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

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كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن حديث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق بالأمس.



والتقى الطرفين في المدينة الرياضية لنادي برشلونة لثاني مرة منذ تولي المدرب الهولندي قيادة تدريب الفريق الكتالوني.



وطلب رونالد كومان من ميسي اظهار الجدية وتقديم اقوى ما لديه في الفترة المقبلة، وقد وعده بأنه سوف يبذل أقصى جهد من أجل التتويج بالألقاب هذا الموسم.



وقد أبدى ميسي رغبته في الفترة الأخيرة للرحيل عن برشلونة، ولكن إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت رحيله، وأكدت له بأن الطريق الوحيد لترك النادي هو دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بمبلغ 700 مليون يورو.



وينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني في صيف موسم 2021 القادم.