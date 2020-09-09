آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

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يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إن برشلونة يريد دفع مبلغ 40 مليون يورو في صفقة لاوتارو، بالإضافة إلى دخول بعض اللاعبين في تلك الصفقة لتخفيض المبلغ المطلوب من النادي الإيطالي.



وأوضحت تلك التقارير إلى أن إنتر ميلان لن يبيع لاوتارو هذا الصيف بمبلغ أقل من 90 مليون يورو، وهو ما يشبه المستحيل بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني.



يذكر أن خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان قد أكد إن لاوتارو سعيد داخل النادي الإيطالي، ولا يريد الرحيل عن صفوف الفريق.