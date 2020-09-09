آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:44 ص
مارتينيز
مارتينيز
أحمد عصام
Advertisements
يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إن برشلونة يريد دفع مبلغ 40 مليون يورو في صفقة لاوتارو، بالإضافة إلى دخول بعض اللاعبين في تلك الصفقة لتخفيض المبلغ المطلوب من النادي الإيطالي.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن إنتر ميلان لن يبيع لاوتارو هذا الصيف بمبلغ أقل من 90 مليون يورو، وهو ما يشبه المستحيل بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان قد أكد إن لاوتارو سعيد داخل النادي الإيطالي، ولا يريد الرحيل عن صفوف الفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي مارتينيز برشلونة انتر ميلان اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ حوالي 8 ساعات

آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

منذ 34 دقيقة

يوفنتوس يخطط لضم شريك رونالدو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ يوم

نجمي ريال مدريد يرفضان الرحيل هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

منذ ثلث ساعة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أحمد الشيخ يتخذ قرار جديد بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة

لاوتارو مارتينيز يقول كلمته الأخيرة من الانتقال إلى برشلونة

حسم مصير لاوتارو مارتينيز من الانتقال إلى برشلونة

زانيتي يصدم برشلونة ويحسم مستقبل لوتارو مع الانتر

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 11 إبريل.. أبرزها تحديد سعر ميسي تمهيدًا لرحيله وصدمة بشأن لاوتارو مارتينيز

هل يُسهل فيدال صفقة انتقال مارتينيز إلى برشلونة ؟.. تعرف على التفاصيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 ص

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

08:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

07:41 ص

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

07:58 ص

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟