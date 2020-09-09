فتحي عبد الوهاب يروج لمسلسله في رمضان 2021 "القاهرة كابول"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان فتحي عبد الوهاب ، صورة جديدة له من دوره في مسلسل "القاهرة كابول"، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عبد الوهاب على الصورة قائلأ: "القاهرة كابول.. رمضان 2021.. سينرجي ...طارق كساب".


وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات الإيجابية التي عبر الجمهور من خلالها عن رغبتهم في متابعة العمل المنتظر عرضه في السباق الرمضاني.

الجدير بالذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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