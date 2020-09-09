عمرو محمود ياسين: "نصيبي وقسمتك" فتحت الطريق أمام هذه النوعية من الدراما

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب السناريست عمرو محمود ياسين، عن سعادته بعد تقديم عدة أعمال درامية عبى طريقة مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يحكي عن عدة قصص مختلفه وحقق نجاحًا كبير.

ونشر ياسين، أفيشات مسلسل "نصيبي وقسمتك" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "سمعت عن مشروع جديد هيكون عباره عن 9 حكايات كل حكاية خمس حلقات وأنا الحقيقه سعيد جدًا"..

وأضاف: "سلسلة نصيبي وقسمتك فتحت الطريق أمام النوعيه دي من الدراما اللي ابتدينا نشوفها دلوقتي في أكتر من عمل جميل انك تعمل شيء وتجد من يعجب به و يسعى ليسير على خطاك وده تأكيد على نجاح تجربة (نصيبي وقسمتك)  وإلى اللقاء ان شاء الله في الموسم الرابع.. يومًا ما".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال عمرو محمود ياسين، مسلسل" ونحب تاني لية "من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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