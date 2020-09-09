أول ظهور لابنة "رجاء الجداوي" على الشاشة بعد وفاة والدتها





تظهر أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الراحله رجاء الجداوي، لأول مرة بعد وفاة والدتها من خلال برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي.ونشرت إنجي علي، صورة لأفيش حلقة برنامجها مع ابنة رجاء الجداوي، فيما علقت قائلة: "انتظرونا في حلقة خاصة لأول مرة مع الابنة أميرة حسن مختار عن الفنانة الغالية حبيت الكل رجاء الجداوي".ومن المقرر أن تكون الحلقه عن حياة الفنانة رجاء الجداوي، كما تتحدث عن الفترة الأخيرة في حياتها ومعاناة فيروس كورونا الذي استمر لمده 43 يوما،وتكشف تفاصيل لأول مرة عن مشوارها الفني الذى استمر أكثر من 40 عامًا وقدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة.