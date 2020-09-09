سلوى عثمان لـ"الفجر الفني" سعيدة بردود الأفعال حول مسلسل "البرنس".. و محمد سامي مخرج عبقري









أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن فرحتها بردود الأفعال في مسلسل "البرنس"، الذي تم عرضه في رمضان 2020 .وقالت لـ "الفجر الفني": "سعيدة جدًا بردود الأفعال التي حدثت وأيضًا بنجاح المسلسل وبالعمل مع محمد سامي فهو مخرج مبدع ويحب عمله كثيراً ومخرج جامد وعبقري " .وأشارت إلى أنها تحب العمل مع محمد سامي، لافتة إلى أن مشهدها الذي احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان مكتوبًا بشكل احترافي، لذلك عندما قمت بتنفيذه ظهر تريند" .تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "لؤلؤة" فهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.