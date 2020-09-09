بعد عرضه على شاهد.. "دانتيل" عبر mbc و lbci قريبا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بمفاجأة سارة حول مسلسلها دانتيل والذي يعرض عبر تطبيق شاهد.

وبعدما حقق مسلسل دانتيل نحاحاً كبيراً عبر تطبيق شاهد من المقرر عرضه فور انتهاء كافة حلقاته عبر تطبيق شاهد ستعمد قناة ال mbc لعرضه عبر شاشتها كذلك ستعمد قناة المؤسسة اللبنانية للارسال lbci لعرضه ايضاً عبر شاشتها…

وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال. وبالطبع نتوقع قصة رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر اللذان يحبان بعضهما منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.

ويشار إلى أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كل من النحوم سيرين عبد النور ومحود نصر والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم…

أخبار تهمك

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟