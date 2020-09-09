بعد عرضه على شاهد.. "دانتيل" عبر mbc و lbci قريبا





شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بمفاجأة سارة حول مسلسلها دانتيل والذي يعرض عبر تطبيق شاهد.





وبعدما حقق مسلسل دانتيل نحاحاً كبيراً عبر تطبيق شاهد من المقرر عرضه فور انتهاء كافة حلقاته عبر تطبيق شاهد ستعمد قناة ال mbc لعرضه عبر شاشتها كذلك ستعمد قناة المؤسسة اللبنانية للارسال lbci لعرضه ايضاً عبر شاشتها…





وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال. وبالطبع نتوقع قصة رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر اللذان يحبان بعضهما منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.



