فتح مكان عمله لزوجين بعقد عرفي.. "الفجر" تكشف تفاصيل وقف عامل بدار مناسبات بالغردقة

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة إيقاف عامل بدار مناسبات مسجد الرحمن بالسقالة بالغردقة، بقرار الوزير الأوقاف عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث فتح العامل دار المناسبات التي يعمل بها، لزوجين متزوجين عرفيا، للإقامة بها في الفترة المسائية، لمدة ثلاثة أيام، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، بعد إبلاغ أحد العاملين في دار المناسبات.







وحصلت " الفجر "، على تفاصيل الواقعة، حيث أن العامل المذكور فتح الدار التي يعمل بها لشاب وفتاة متزوجان بعقد عرفي، وسمح لهما بالإقامة فيها منذ 3 أيام مضت من الواقعة.





بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أوقاف البحر الأحمر، بلاغًا من أحد عاملين بدار مناسبات مسجد الرحمن بالسقالة، يفيد بأنه عندما كان يستهل ورديته ويفتح غرفة دار المناسبات، سمع أصواتًا من داخل الغرفة ثم شاهد فتاة وشابًا داخلها.







القبض على المتهمين

على الفور، أخطرت مديرية أوقاف البحر الأحمر، الأجهزة الأمنية، ووزارة الأوقاف، حيث تم القبض على الشاب والفتاة والعاملين المعينين بالدار للتحقيق معهم في أحداث الواقعة.



وتبين، أن العامل المدعو "ع. ا " فتح غرفة دار المناسبات لشاب (عامل) في بداية العقد الثالث من العمر، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر، حيث كانوا يقيمون بالغردقة في الفترة المسائية منذ 3 أيام مضت.



واعترف "ع. ا"، بالسماح لهم بالإقامة، مبررا ذلك بدافع عمل الخير، كما اعترفت الفتاة والشاب بما حدث، وأنهما يقيمان في الغرفة في الفترة المسائية منذ 3 أيام مضت.



كما تبين أن عاملا آخر في الدار -غير الذي سمح لهم بالإقامة- هو من أبلغ عن الواقعة، حيث فوجئ العامل بوجودهم داخل الغرفة في الثانية والربع من ظهر أمس عند اكتشاف الواقعة.





