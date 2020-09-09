تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

أكد تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة قدم عرضه الأول، لضم مدافع مانشستر سيتي، هذا الصيف.

وارتبط اسم الإسباني إريك جارسيا، بالعودة إلى برشلونة؛ من أجل تدعيم دفاعات الفريق الكتالوني التي عانت هذا الموسم.

ورحل جارسيا عن أكاديمية "لا ماسيا" في صيف 2017، وانتقل إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قدم برشلونة عرضه الأول لضم جارسيا، بقيمة 8 ملايين يورو، مع مليونين آخرين كإضافات محتملة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا العرض بعيد جدًا عما يريده مانشستر سيتي، والذي حدد 40 مليونًا لبيع مدافعه الإسباني، على الرغم من أنهم يعلمون أنهم سيضطرون إلى تخفيض مطالبهم المادية، حتى لا يرحل اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جارسيا أخبر مسؤولي مانشستر سيتي بالفعل، أنه لا يخطط لتمديد عقده، ويريد العودة إلى برشلونة.