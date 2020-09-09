أحمد حسن يختار الخطيب وصلاح على رأس التشكيل المثالي لمنتخب مصر

وضع أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، التشكيل الأمثل للفراعنة من وجهة نظره، وذلك أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار.

وجاء تشكيل أحمد حسن على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: هاني رمزي - ربيع ياسين - إبراهيم حسن

الوسط: هادي خشبة - طاهر أبوزيد - أبو تريكة

الهجوم: حسن شحاتة - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد صلاح

ويعد احمد حسن من أبرز العناصر التاريخية، التي تواجدات في تاريخ كرة القدم المصرية على مر العصور نظرا لما قدمه من إنجازات وارقام رفقة المنتخب الوطني والأندية المصرية والعالمية خلال مسيرته الكروية.