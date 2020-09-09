مدرب بلجيكا يكشف حجم جاهزية هازارد للمشاركة في المباريات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن حجم جاهزية لاعبه ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "‏هازارد هو قائدنا، وكان من الضروري تواجده معنا، وهو جاهز بنسبة 100% من الناحية البدنية، ولكنّه ما زال يفتقد لرتم المباريات، ويحتاج إلى الصبر والعمل".

وأضاف: "‏علاقتنا مع ريال مدريد رائعة، وما يريدوه هو عدم المخاطرة باللاعب، ‏والهدف هو أن يكون هازارد جاهز للمباريات الحاسمة بنسبة كاملة".

يذكر أن منتخب بلجيكا نجح في تحقيق الفوز على حساب ايسلندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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