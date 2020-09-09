يوفنتوس يخطط لضم شريك رونالدو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة يوفنتوس الإيطالي، لضم مع مهاجم جديد يلعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

يوفنتوس يستهدف ضم موراتا

وكان أندريا بيرلو، المدرب الجديد لليوفي، أعلن أمام وسائل الإعلام أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم الجديد.

من جانبه ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يخطط لاستعادة مهاجمه السابق ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن يوفنتوس حصل على موافقة موراتا، لكن إدارة أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني يرفضان رحيله.

وأوضحت أن يوفنتوس يعمل على إغراء أتلتيكو مدريد عن طريق إقحام الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا في الصفقة.

وأتمت الصحيفة أن بالرغم من سعي أتلتيكو سابقًا لضم كوستا، إلا أن اللاعب لا يقنع حاليًا مسؤولي النادي الإسباني.

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