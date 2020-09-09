بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مخطط بيراميدز لضم صفقة مدوية من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات أحمد حسن

وقال أحمد حسن عبر راديو مصر: "بيراميدز يخطط للحصول على خدمات كريم طارق ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الصقر: "سيكون من الصعب منافسة بيراميدز على أي صفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل قوة السلاح المالي، الذي سيعزز من فرصه في حسم أي صراع".

وتابع: "تكتل النجوم في بيراميدز أرى أنها ظاهرة غير صحية، حيث يمتلك الفريق عددا ضخما من الأسماء الكبيرة".

وعن تصريحات رمضان صبحي أوضح: "ليس لها داع خاصة أن البعض ربط بينها وبين معاداة جماهير الأهلي".

وواصل: "كما أن تصريحاته حول أن انتقاله لبيراميدز ليس من أجل المال غير منطقية، حيث كان يجب أن يعترف بذلك طالما يتحدث في عصر الاحتراف".

وأتم: "لاشك أن رمضان صبحي سيكون صفقة مفيدة لفريق بيراميدز من الناحية الفنية، ولكني كنت أتمنى أن يعود إلى أوروبا من أجل السير على نهج محمد صلاح".