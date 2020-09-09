هل يحق لأحمد فتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف نصر عزام المحامي الدولي عن أحقية أحمد فتحي نجم النادي الأهلي في مشاركته مع فريقه في حالة تأهله إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

 

وأكد نصر عزام، أن أحمد فتحي لن يحق له لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي في حالة تأهله.

 

وقال نصر عزام خلال حواره ببرنامج الماتش: "أحمد فتحي ليس من حقه أن يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في حالة انتهاء الدوري قبل إفريقيا".

 

وأكمل: "فتحي سينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المحلي، وسيكون لاعبا لبيراميدز".

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