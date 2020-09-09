أحمد حسن: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني والنادي الأهلي الأسبق، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء.

 

وأوضح أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق، من أهم الأسباب التي دفعته للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وأشار أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن أحمد حسام ميدو هو أفضل محترف مصري بعد محمد صلاح المحترف حاليا بصفوف ليفربول.

 

وأكد أن كابتن الجوهري كان سابق عصره، مشددا على أنه كان يهتم بأدق التفاصيل في كرة القدم ويلعب على العامل النفسي.

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