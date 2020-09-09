بعد ظهوره الأول بعد مرضه.. جمال يوسف تريند على جوجل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

تصدر الفنان جمال يوسف، منذ قليل تريند موقع البحث الشهير 'جوجل' وذلك عقب نشر صور ظهوره الأول بعد إصابته بسرطان البلعوم وذلك قبل ساعات من عرض حلقته على قناة "صدى البلد ".

وتستعد الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد" صباح الأربعاء بلقاء الفنان جمال يوسف، في أول ظهور للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم ومن الفنانين الداعمين له.

كما سيتحدث عن كيفية استقباله رد فعل السوشيال ميديا، وماذا عن دور أسرته زوجته وأولاده في دعمه لرفع هذة المحنة عنه، دور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي في دعمه والوقوف بجانبه في محنة المرض.

ومن المقرر أن يتم عرض مفاجآت كثيرة خلال الحلقة وتذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه، البرنامج يذاع في تمام الثامنة صباحا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
بعد ظهوره الأول بعد مرضه.. جمال يوسف تريند على جوجل
بعد ظهوره الأول بعد مرضه.. جمال يوسف تريند على جوجل

أخبار تهمك

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟